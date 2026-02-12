La Sportiva Prodigio 2: ammortizzazione e leggerezza su ogni terreno

© Andrea Passerini
Reattività e controllo costanti, calzata precisa. stabilità garantita e comfort sulle lunghe distanze.di Redazione
La Sportiva presenta Prodigio 2, la new entry della Prodigio Series pensata dall'azienda di Ziano di Fiemme (in provincia di Trento) per garantire il perfetto equilibrio tra ammortizzazione e reattività, senza rinunciare a comfort, protezione e stabilità su ogni tipo di terreno. A due anni dal lancio del primo modello della linea, Prodigio 2 rappresenta l’evoluzione naturale di una calzatura già riconosciuta per equilibrio e versatilità, ora perfezionata dall'azienda leader nella produzione di calzature e abbigliamento tecnico per gli sport di montagna nei punti che contano per garantire maggiore reattività, stabilità e comfort anche sulle lunghe distanze.
La tomaia in HighTenacity Mesh con fodera in maglia 3D e il sistema di avvolgimento ergonomico cullano il piede e garantiscono calzata sicura, traspirabilità e comfort costante. L’intersuola e il sottopiede XFlow, realizzati in TPU supercritico riciclato e iniettati con azoto, offrono un’ammortizzazione reattiva ad ogni passo, mentre la suola FriXion Red a doppia mescola assicura maggiore durata nel tallone e aderenza ottimale su mesopiede e avampiede. Che si tratti di allenamenti quotidiani, gare impegnative, ritmi sostenuti o corse più lente, Prodigio 2 è progettata per accompagnare i runners su qualsiasi tipo di trail.
Con la Prodigio Series, La Sportiva presenta una gamma di calzature pensate per rispondere in modo mirato alle diverse esigenze del trailrunning su lunghe e ultradistanze, mantenendo un DNA comune basato su comfort, stabilità e affidabilità. Lanciata nel 2024, la Prodigio ha aperto la strada alla serie, introducendo una nuova interpretazione dell’ammortizzazione reattiva grazie alla schiuma XFlow, offrendo una corsa fluida e progressiva ideale per accompagnare il runner per molte ore sui sentieri. Prodigio 2 ne rappresenta l’evoluzione diretta. Prodigio Pro nasce per chi ricerca una sensazione di maggiore precisione e supporto dinamico, integrando soluzioni dedicate al fit e al trasferimento di potenza, mentre Prodigio Max amplia ulteriormente il concetto di comfort e protezione, con una piattaforma pensata per garantire stabilità e ammortizzazione costanti anche nelle uscite più lunghe e impegnative. Prodigio 2 è disponibile da martedì 10 febbraio sulla pagina web https://www.lasportiva.com e presso rivenditori selezionati al prezzo consigliato di 160,00 euro.
SCHEDA PRODOTTO
Best Use: Mountain Running, Ultra Long distances
Calzatura da mountain running specificamente progettata per gli amanti delle lunghe distanze alla ricerca di un prodotto che raggiunga il perfetto equilibrio tra ammortizzazione e reattività, mantenendo sempre un elevato livello di comfort, protezione e stabilità. Ideale per affrontare le uscite in montagna su tutti i tipi di sentieri, dai più facili ai più tecnici, e per tutte le distanze. La tomaia, realizzata in High Tenacity Mesh, offre il perfetto compromesso tra durata, traspirabilità e comfort, garantendo una calzata sicura e confortevole. L'intersuola XFlow, grazie al processo di iniezione di azoto liquido, aumenta la resistenza e la durata del materiale, garantendo lo stesso livello di ammortizzazione, reattività e comfort dal primo all'ultimo chilometro.
Il plantare interno, realizzato con lo stesso materiale XFlow dell'intersuola, aumenta notevolmente la sensazione di ammortizzazione reattiva percepita sotto il piede. La suola bi-mescola FriXion Red, ora dotata di tasselli da 4 millimetri, garantisce il perfetto equilibrio tra la durata nelle aree ad alta usura del tallone e la massima aderenza nelle aree del mesopiede e dell'avampiede. Prodigio 2 è la scelta ideale er i runners che vogliono tutto, dalle uscite più semplici alle avventure più lunghe e impegnative, tutto in un'unica calzatura mountain running!
Info tecniche:
Tomaia: tomaia in mesh ad alta tenacità + sistema di avvolgimento.
Fodera: maglia 3D
Sottopiede: XFlow 4mm (100% TPU supercritico riciclato)
Intersuola: XFlow
Suola esterna: FriXion RED a doppia mescolaPlus:
La tomaia in mesh 3D traspirante ad alta tenacità mantiene i piedi freschi e asciutti.
Il sistema di avvolgimento ergonomico culla il piede e mantiene la scarpa saldamente in posizione
La schiuma XFlow iniettata con azoto nell'intersuola e nel plantare offre un'ammortizzazione reattiva a ogni passo.
La suola FriXion Red a doppia densità offre una maggiore durata nel tallone e una maggiore aderenza nella parte centrale e nell'avampiede.
La Sportiva
Fondata nel 1928 dal calzolaio di Tesero (TN) Narciso Delladio, La Sportiva è un’azienda trentina a conduzione familiare leader mondiale nel settore delle calzature da arrampicata, alpinismo, hiking, mountain running e scialpinismo e dell’abbigliamento tecnico da outdoor. L’azienda, fatta crescere a livello internazionale da Francesco Delladio, è oggi guidata da Lorenzo Delladio e mantiene la principale sede di produzione a Ziano di Fiemme, ai piedi delle Dolomiti e al di fuori dei grandi distretti industriali calzaturieri italiani. La Sportiva è distribuita in oltre 87 Paesi in tutto il mondo.
