La Sportiva Prodigio 2: ammortizzazione e leggerezza su ogni terreno

Con la Prodigio Series, La Sportiva presenta una gamma di calzature pensate per rispondere in modo mirato alle diverse esigenze del trailrunning su lunghe e ultradistanze, mantenendo un DNA comune basato su comfort, stabilità e affidabilità. Lanciata nel 2024, la Prodigio ha aperto la strada alla serie, introducendo una nuova interpretazione dell’ammortizzazione reattiva grazie alla schiuma XFlow, offrendo una corsa fluida e progressiva ideale per accompagnare il runner per molte ore sui sentieri. Prodigio 2 ne rappresenta l’evoluzione diretta. Prodigio Pro nasce per chi ricerca una sensazione di maggiore precisione e supporto dinamico, integrando soluzioni dedicate al fit e al trasferimento di potenza, mentre Prodigio Max amplia ulteriormente il concetto di comfort e protezione, con una piattaforma pensata per garantire stabilità e ammortizzazione costanti anche nelle uscite più lunghe e impegnative. Prodigio 2 è disponibile da martedì 10 febbraio sulla pagina web https://www.lasportiva.com e presso rivenditori selezionati al prezzo consigliato di 160,00 euro.