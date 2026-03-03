La nuova collezione waterproof di Columbia è pensata per affrontare qualsiasi condizione

WHISTLER PEAK SHELL

Whistler Peak è una shell da escursionismo progettata per affrontare temporali e condizioni impegnative. La tecnologia OutDry Extreme impiega una membrana esterna impenetrabile con cuciture completamente termosaldate, eliminando la necessità di un tessuto superficiale e garantendo protezione costante anche sotto pioggia battente. All’interno, il materiale morbido e traspirante assicura comfort a contatto con la pelle. La struttura completamente termosaldata con sigillature esterne è abbinata a ventilazione ascellare bidirezionale per favorire la circolazione dell’aria. Il cappuccio fisso con regolazione periferica e visiera termosaldata migliora la protezione senza limitare la visione, mentre polsini regolabili, orlo con coulisse e retro allungato offrono copertura aggiuntiva sui sentieri. Le cerniere rivestite in PU - frontale e sulle tasche scaldamani - contribuiscono a mantenere asciutti gli oggetti essenziali. Completano il design sovralaminature resistenti all’abrasione, dettagli riflettenti e una vestibilità sagomata studiata per accompagnare il movimento.