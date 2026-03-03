La nuova collezione waterproof di Columbia è pensata per affrontare qualsiasi condizione
Columbia amplia l’offerta waterproof per la Primavera 2026 con la collezione Hike Dry
Pensata per la pioggia e le condizioni outdoor impegnative, la nuova proposta Dry per la primavera 2026 interpreta l’impermeabilità secondo l’approccio Columbia, attraverso shell premium, tecniche e facilmente ripiegabili. La collezione combina le tecnologie proprietarie più avanzate del brand con materiali resistenti e traspiranti, garantendo libertà di movimento e comfort anche quando il clima primaverile è instabile.
Dai capi OutDry Extreme della linea Titanium, progettati per prevenire completamente il wet-out, fino a OmniTech Pro - la soluzione waterproof-breathable più evoluta mai sviluppata dall’azienda - la collezione conferma l’impegno di Columbia nel offrire protezione concreta, testata sul campo e pensata per durare nel tempo e anche sotto piogge persistenti.
OUTDRY EXTREME — ZERO WET-OUT
Al vertice dell’offerta Columbia, OutDry Extreme adotta una membrana posizionata all’esterno del capo, prevenendo l’assorbimento d’acqua nello strato esterno. L’assenza di trattamento superficiale DWR consente di mantenere risultati costanti nel tempo, abbinando lo strato esterno a un interno morbido per comfort a contatto con la pelle. Ne deriva un sistema privo di PFC che combina elevata barriera all’acqua e traspirabilità, ideale per utilizzo prolungato sotto pioggia e neve.
WHISTLER PEAK SHELL
Whistler Peak è una shell da escursionismo progettata per affrontare temporali e condizioni impegnative. La tecnologia OutDry Extreme impiega una membrana esterna impenetrabile con cuciture completamente termosaldate, eliminando la necessità di un tessuto superficiale e garantendo protezione costante anche sotto pioggia battente. All’interno, il materiale morbido e traspirante assicura comfort a contatto con la pelle. La struttura completamente termosaldata con sigillature esterne è abbinata a ventilazione ascellare bidirezionale per favorire la circolazione dell’aria. Il cappuccio fisso con regolazione periferica e visiera termosaldata migliora la protezione senza limitare la visione, mentre polsini regolabili, orlo con coulisse e retro allungato offrono copertura aggiuntiva sui sentieri. Le cerniere rivestite in PU - frontale e sulle tasche scaldamani - contribuiscono a mantenere asciutti gli oggetti essenziali. Completano il design sovralaminature resistenti all’abrasione, dettagli riflettenti e una vestibilità sagomata studiata per accompagnare il movimento.
WHISTLER PEAK PANT
I pantaloni Whistler Peak da hiking offrono protezione affidabile durante l’escursionismo grazie alla tecnologia OutDry Extreme impermeabile e traspirante con cuciture completamente termosaldate. La membrana esterna impenetrabile mantiene asciutti dentro e fuori anche sotto un temporale, mentre il tessuto interno morbido favorisce il comfort durante l’attività. Le zip laterali a doppio cursore lungo tutta la gamba facilitano l’indosso senza togliere le scarpe e sono rivestite in PU per impedire l’ingresso dell’umidità. I rinforzi anti-abrasione sul fondo e le protezioni rinforzate assicurano resistenza su terreni tecnici bagnati, mentre le ginocchia articolate supportano la libertà di movimento. La vestibilità è regolabile grazie alla vita elasticizzata con coulisse, completata da una tasca con zip sulla coscia per custodire gli oggetti essenziali.
CASSIAR PRO ODX SHELL
Leggera e dinamica, Cassiar Pro ODX è uno shell da escursionismo sviluppata per affrontare pioggia intensa e condizioni impegnative mantenendo libertà di movimento. La tecnologia OutDry Extreme utilizza una membrana esterna impenetrabile completamente termosaldata che blocca l’acqua all’origine, mentre l’interno morbido e traspirante favorisce comfort durante l’attività. Il design integra soluzioni funzionali pensate per l’utilizzo sul sentiero: cappuccio con visiera termosaldata e regolazione posteriore per una visione periferica ottimale, orlo con coulisse e inserti elasticizzati sui polsini per una vestibilità personalizzabile. La zip frontale a doppio cursore e le tasche scaldamani con cerniere rivestite in PU aiutano a impedire l’ingresso dell’umidità, mentre una tasca interna di sicurezza consente di custodire piccoli oggetti. Le cuciture esterne nastrate e i dettagli riflettenti completano una costruzione orientata alla performance in condizioni avverse.
OMNITECH PRO — PROTEZIONE A 3 STRATI DI NUOVA GENERAZIONE
Debutta nella stagione P/E 2026 OmniTech Pro, la tecnologia impermeabile e traspirante più performante mai sviluppata da Columbia. La struttura a tre strati è concepita per impieghi di livello professionale, con valori pari a 30.000 mm di colonna d’acqua e 30.000 g/m²/24h di traspirabilità, mantenendo compattezza, robustezza e assenza di PFC.
In termini pratici, la classificazione 30.000 / 30.000 indica un tessuto capace di resistere a rovesci molto intensi per lunghi periodi, favorendo al contempo l’evacuazione del vapore corporeo per regolare il microclima interno durante sforzi prolungati.
SAUDAN PRO 3L SHELL
Saudan Pro 3L Waterproof Shell è uno shell tecnica da montagna sviluppata per escursioni impegnative e permanenze prolungate in condizioni umide. Destinata ad ambienti alpini variabili, offre massima tenuta all’acqua e gestione della traspirazione in un design tecnico essenziale. Tra le caratteristiche principali: cappuccio con visiera rinforzata e filo integrato per protezione senza limitare la visibilità, aperture sotto le ascelle e zip frontale a doppio cursore per ottimizzare il flusso d’aria, oltre a polsini e fondo regolabili per isolare dagli agenti atmosferici durante lunghe giornate in movimento. Disponibile per uomo e donna, combina struttura compatta a tre strati e rendimento elevato per trekking tecnici sotto precipitazioni persistenti.
OMNITECH — SOLUZIONE VERSATILE E PACKABLE
A completare l’offerta dedicata alla protezione dalla pioggia, Columbia introduce nuovi modelli nella linea Columbia, al di fuori della gamma Titanium.
TRAILBORNE 2.5L SHELL
Realizzata con costruzione OmniTech™ completamente nastrata, Trailborne™ 2.5L offre protezione impermeabile e traspirante durante temporali e condizioni variabili, mantenendo comfort e libertà di movimento in escursionismo e camminata. Le cuciture termosaldate creano una barriera efficace contro l’umidità, mentre la ventilazione sotto le ascelle e la zip frontale a doppio cursore favoriscono la regolazione della temperatura durante l’attività. Il cappuccio regolabile con visione periferica, insieme a polsini e orlo regolabili, consente di adattare la vestibilità alle condizioni esterne. Le tasche con cerniera — sul petto e scaldamani — offrono spazio sicuro per gli oggetti essenziali. Quando il tempo migliora, la giacca può essere ripiegata nella tasca scaldamani, diventando uno strato compatto e facile da trasportare. I dettagli riflettenti aumentano la visibilità in caso di luce ridotta, completando una soluzione versatile per l’outdoor quotidiano.