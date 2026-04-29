KEEN lancia UNEEK 360:  la sua prima scarpa senza colla, tenuta insieme da corde per un design modulare più leggero per il pianeta

Nel suo percorso verso la realizzazione delle scarpe più pulite al mondo, l’obiettivo di KEEN è creare calzature prive di sostanze chimiche tossiche. L’iniziativa Detox the Planet è nata nel 2014 e ha portato il brand a investire oltre 11.000 ore e più di 1,2 milioni di dollari per eliminare i PFAS dalle proprie calzature. Delle sei classi di sostanze chimiche più tossiche presenti nei prodotti di consumo, KEEN ne ha già eliminate o evitate cinque e continua a lavorare sulla riduzione dell’ultima: i solventi, comunemente utilizzati negli adesivi per calzature. UNEEK 360 rappresenta la prima scarpa KEEN completamente priva di solventi.