KEEN lancia UNEEK 360: la sua prima scarpa senza colla, tenuta insieme da corde per un design modulare più leggero per il pianeta
L’obiettivo del produttore è creare calzature prive di sostanze chimiche tossiche per sostenere l’iniziativa Detox the Planet
© Ufficio Stampa
Due corde, una suola… e ora zero colla. KEEN reinterpreta la sua iconica sneaker open-air in chiave ancora più circolare. Il nome dice tutto: UNEEK 360, l’ultimo modello della famiglia UNEEK, sostiene l’iniziativa Detox the Planet del brand grazie a un design modulare, d’impatto e privo di solventi.
“UNEEK ha sempre sfidato lo status quo, rivoluzionando il modo in cui le scarpe vengono realizzate - afferma Blaine Conrad, Vice President Product di KEEN - . Con UNEEK 360 abbiamo spinto ancora oltre il suo iconico design a due corde, creando una struttura modulare tenuta insieme dalle corde anziché dalla colla, eliminando così i solventi nocivi dal processo produttivo. È inoltre Consciously Created, con materiali riciclati nella tomaia, e può essere smontata a fine vita”.
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Nel suo percorso verso la realizzazione delle scarpe più pulite al mondo, l’obiettivo di KEEN è creare calzature prive di sostanze chimiche tossiche. L’iniziativa Detox the Planet è nata nel 2014 e ha portato il brand a investire oltre 11.000 ore e più di 1,2 milioni di dollari per eliminare i PFAS dalle proprie calzature. Delle sei classi di sostanze chimiche più tossiche presenti nei prodotti di consumo, KEEN ne ha già eliminate o evitate cinque e continua a lavorare sulla riduzione dell’ultima: i solventi, comunemente utilizzati negli adesivi per calzature. UNEEK 360 rappresenta la prima scarpa KEEN completamente priva di solventi.
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UNEEK 360 adotta un approccio circolare anche nella scelta dei materiali e nella sua costruzione modulare. È dotata di una tomaia in maglia rimovibile e di corde articolate realizzate con bottiglie di plastica riciclate. La suola ibrida in gomma e foam, resistente all’abrasione, garantisce una durabilità superiore e, come tutte le calzature KEEN, integra un sistema di controllo naturale degli odori, sicuro e privo di antimicrobici nocivi. Un passo entusiasmante verso il futuro della calzatura. “A rendere questo lancio ancora più speciale è la collaborazione con brand che condividono i nostri valori, per dare vita a questa innovazione sostenibile e amplificarne il messaggio in modo potente”, aggiunge Blaine.
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Gli aspetti Consciously Created di UNEEK 360 includono:
Tomaia in maglia riciclata: knit tecnico realizzato con bottiglie di plastica riciclate.
Design modulare: innovativa costruzione in quattro parti con tomaia rimovibile, smontabile a fine vita.
Suola in foam resistente all’abrasione: compound ibrido gomma/foam, estremamente leggero senza compromettere trazione e durabilità.
Comfort articolato: il sistema di corde si muove su più assi per una calzata avvolgente e adattiva.
Costruzione senza colla: tenuta insieme dalle corde, non dagli adesivi, per un design durevole e più leggero per il pianeta.
Controllo degli odori senza pesticidi: Eco Anti-Odor: utilizza probiotici naturali sicuri per l’ambiente.
UNEEK 360 sarà disponibile al prezzo di €150,00 su www.keenfootwear.it e presso rivenditori selezionati.
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