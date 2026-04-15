Inter e Sony Music Italy presentano un'esclusiva collezione per i 50 anni dell'iconico album "Wish You Were Here" dei Pink Floy

Per celebrare i 50 anni dell’iconico album “Wish You Were Here”, FC Internazionale Milano in collaborazione con Sony Music Italy rende omaggio ai Pink Floyd con un’esclusiva linea di prodotti che intreccia musica e calcio. Da oggi, mercoledì 15 aprile, sono disponibili sullo Store di Sony Music Italy i plettri e le bacchette da batteria dedicate alla band. Lo speciale bundle composto dalla t-shirt personalizzata e dal vinile sarà disponibile dal 30 aprile, mentre da oggi è attivo il pre-order.