Inter campione d'Italia 2026: Hermet celebra il 21° scudetto con la collezione più completa di sempre

Focus Arredo e Lifestyle: Un Mondo Nerazzurro

Per il 21° Scudetto, Hermet ha spinto l'acceleratore sul design e sulla varietà, offrendo quella che oggi è la gamma più completa di prodotti ufficiali sul mercato:

-Cuscini e Arredo: La vera novità di quest'anno sono i nuovi cuscini d'arredo, disponibili in diverse forme e texture, ideali per personalizzare il divano o la zona living.

-La Cameretta del Campione: Trasforma la stanza dei ragazzi in un vero e proprio stadio! Dalle trapunte ai completi copripiumino, ogni elemento è studiato per ricreare l'atmosfera magica di San Siro. La linea arredo cameretta include anche tappeti, pouf e accessori coordinati per un look "total nerazzurro".

-Pigiameria e Intimo: La passione non si ferma all'arredo. La collezione si arricchisce di una linea di pigiami e intimo dedicata a tutta la famiglia, dove il comfort dei tessuti incontra il design del club per vivere il sogno nerazzurro anche nel relax domestico.

-Design Esclusivo: Le collezioni Hermet si distinguono per un look moderno e accattivante. Non semplici prodotti, ma veri pezzi di design che celebrano il primato cittadino e nazionale con grafiche d'avanguardia.