Inter campione d'Italia 2026: Hermet celebra il 21° scudetto con la collezione più completa di sempre
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Il cielo si tinge nuovamente di nerazzurro per celebrare un traguardo leggendario. Con la conquista del 21° Scudetto, l'Inter ribadisce la sua forza e la sua storia. Hermet, da diversi anni licenziatario ufficiale della Beneamata, accoglie questo trionfo con una soddisfazione immensa e una passione che si traduce in una Capsule Collection esclusiva, pensata per chi vive ogni giorno per questi colori.
La Passione di una Grande Squadra, a Casa Tua
La partnership tra Hermet e l’Inter è un legame solido e duraturo. Essere scelti come licenziatari ufficiali per così tanto tempo è il risultato di una passione condivisa che Hermet mette in ogni sua creazione. Il nostro obiettivo è far sentire ogni tifoso – dal bambino al papà – parte integrante di questa straordinaria vittoria attraverso prodotti che accompagnano ogni momento della giornata.
Focus Arredo e Lifestyle: Un Mondo Nerazzurro
Per il 21° Scudetto, Hermet ha spinto l'acceleratore sul design e sulla varietà, offrendo quella che oggi è la gamma più completa di prodotti ufficiali sul mercato:
-Cuscini e Arredo: La vera novità di quest'anno sono i nuovi cuscini d'arredo, disponibili in diverse forme e texture, ideali per personalizzare il divano o la zona living.
-La Cameretta del Campione: Trasforma la stanza dei ragazzi in un vero e proprio stadio! Dalle trapunte ai completi copripiumino, ogni elemento è studiato per ricreare l'atmosfera magica di San Siro. La linea arredo cameretta include anche tappeti, pouf e accessori coordinati per un look "total nerazzurro".
-Pigiameria e Intimo: La passione non si ferma all'arredo. La collezione si arricchisce di una linea di pigiami e intimo dedicata a tutta la famiglia, dove il comfort dei tessuti incontra il design del club per vivere il sogno nerazzurro anche nel relax domestico.
-Design Esclusivo: Le collezioni Hermet si distinguono per un look moderno e accattivante. Non semplici prodotti, ma veri pezzi di design che celebrano il primato cittadino e nazionale con grafiche d'avanguardia.
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Qualità Superiore per una Gloria che Dura
Ogni prodotto della Collezione Inter firmata Hermet è sinonimo di qualità superiore. Utilizziamo solo materiali di alta gamma per garantire un comfort impareggiabile e una durata che sfida il tempo, proprio come la leggenda dell'Inter. Dalla morbidezza delle lenzuola alla resistenza delle spugne, dei teli mare e della pigiameria, Hermet assicura uno standard d'eccellenza che soddisfa ogni gusto ed esigenza.
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