Inizia una nuova era per Exeed: l'eSport made in Italy sbarca nelle Americas

Dopo aver conquistato da anni la leadership indiscussa del mercato italiano di EA FC, grazie alla costruzione di un team che ha portato a traguardi come la conquista della eSerie A e ai titoli “Content creator of the year” e “Best italian player of the year, e dopo essersi riaffermati anche quest’anno sul territorio internazionale grazie all’ultima qualificazione al FC PRO Open, continua con entusiasmo il piano di espansione internazionale di Exeed, inaugurando una nuova holding company a Miami. Protagonisti di questo notevole successo, oltre agli impareggiabili player, i due giovani founder: Federico Brambilla, ex campione di Call of Duty e attualmente Vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione di IIDEA (l’associazione di categoria dell’industria videoludica italiana), e Ivan Ballestrazzi, manager d’azienda, artefice della crescita del team.