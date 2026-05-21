Harley-Davidson accende la stagione delle due ruote con il primo European Spring Rally a Senigallia

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Harley-Davidson ha dato il via alla stagione 2026 delle due ruote con l'inaugurale European Spring Rally, accogliendo circa 30.000 visitatori e 15.000 motociclette a Senigallia dal 30 aprile al 3 maggio, come motociclisti, appassionati di musica e residenti locali si sono riuniti sulla costa adriatica italiana per quattro giorni di moto, musica dal vivo ed esperienze condivise.
Progettato come una celebrazione gratuita, il nuovo Rally di Primavera Europeo si basa sullo slancio del Rally H.O.G. Europeo del 2024 e ha offerto un vivace evento di apertura della stagione a cui hanno partecipato visitatori da tutta Europa e non solo. Organizzato in collaborazione con il Comune di Senigallia, il rally è stato accolto dalla città, con il centro storico lungo il fiume di Senigallia, le vivaci piazze e la rinomata ospitalità che hanno creato uno scenario suggestivo per tutto il fine settimana.
"Questo rally era per riunire la comunità Harley-Davidson e dare il via alla stagione di equitazione con energia, emozione e passione condivisa - ha detto Francesco Vanni, Head of Sales and Managing Director, EMEA, HarleyDavidson Motor Company - . Dalle motociclette e la musica alla parata nel cuore di Senigallia, il Rally di Primavera Europea ha catturato tutto ciò che il nostro marchio rappresenta: libertà, connessione ed esperienze indimenticabili".
Le motociclette sono state al centro dell'attenzione con l'Harley-Davidson Expo, che ha presentato i punti salienti della gamma di moto 2026. Tra i modelli principali c'erano la Street Glide Limited e la Road Glide Limited, che hanno segnato un'evoluzione significativa della piattaforma Grand American Touring, insieme alla Pan America 1250 Limited, dotata di accessori installati in fabbrica e progettata per i motociclisti in cerca di avventura su strada e fuori.
Il Rally Europeo di Primavera ha inoltre segnato il lancio di una nuova partnership europea per il 2026 tra Harley-Davidson e Jeep, unendo due marchi iconici guidati da una passione condivisa per la libertà, l'avventura e l'esplorazione. Sulla base di una collaborazione iniziata nel 2014, la partnership proseguirà nei principali eventi Harley-Davidson per tutta la stagione di equitazione 2026.
La musica dal vivo è stata un elemento determinante del fine settimana, con un programma gratuito e multiplo che abbraccia rock, punk e blues. Le esibizioni includevano‑ il trio londinese The Molotovs, il virtuoso chitarrista italiano Giuseppe Scarpato e il suo Hillside Power Trio, gli svedesi Black River Delta, l'artista italiano Fede Marka, Mike Terrana & The Ympossible, Angelica Bove, The Peawees e un set di titoli dell'iconico rocker italiano Alteria. I rallygoers sono stati sorpresi anche da un'esibizione improvvisata della star musicale italiana Sal Da Vinci, che ha regalato uno dei momenti più memorabili del fine settimana.
I vincitori del concorso‑ musicale Harley-Davidson hanno aggiunto ulteriore energia al programma, con Mad Guz and the Mojos (Germania), The Surroyal (Spagna) e Known Physics (Italia) che sono saliti sul palco, mentre DJ Ringo e Toky di Virgin Radio hanno fornito una colonna sonora in tutto il festival per tutto il fine settimana.
Uno dei momenti salienti è stato il Custom Motorcycle Show, tenutosi venerdì in Piazza Garibaldi, dove i premi sono stati presentati da Karen Davidson,‑ ambasciatrice del marchio globale Harley-Davidson. Lo spettacolo ha visto un balzo quasi netto da parte dei partecipanti italiani, riflettendo sia la posizione dell'ospite che la forza della cultura motociclistica personalizzata italiana.
L'artista che si è distinta per tutto il resto è stato Damiano Roncaglioni, che ha ottenuto un'eccezionale tripla vittoria vincendo il Best in Show, il Metzeler People’s Choice e la categoria Radical Custom con una moto innovativa costruita intorno a un motore Model B degli anni '20, che unisce l'ingegneria del secolo scorso con l'artigianato moderno.
Sabato, circa 3.000 motociclette sono scese in strada per la parata Harley-Davidson, creando uno dei momenti più potenti e visivamente sorprendenti dell'evento mentre i motociclisti sfrecciavano nel cuore di Senigallia.
Con l'ingresso gratuito sia per i piloti, sia per i visitatori, il primo European Spring Rally ha aperto un nuovo capitolo nel calendario degli eventi europei di Harley-Davidson e ha dato il tono a una stagione di equitazione energica nel 2026, continuando poi con il Rally H.O.G. europeo a Cascais, in Portogallo, nel giugno 2026. L'alloggio è disponibile su https://32europeanhogrally2026.widetravel.pt/home/wide.php