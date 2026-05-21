Harley-Davidson accende la stagione delle due ruote con il primo European Spring Rally a Senigallia

Progettato come una celebrazione gratuita, il nuovo Rally di Primavera Europeo si basa sullo slancio del Rally H.O.G. Europeo del 2024 e ha offerto un vivace evento di apertura della stagione a cui hanno partecipato visitatori da tutta Europa e non solo. Organizzato in collaborazione con il Comune di Senigallia, il rally è stato accolto dalla città, con il centro storico lungo il fiume di Senigallia, le vivaci piazze e la rinomata ospitalità che hanno creato uno scenario suggestivo per tutto il fine settimana.