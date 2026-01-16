GIRO, il perfetto fit tra maschera e casco: visione, comfort e protezione in perfetta sinergia

Scegliere maschera e casco dello stesso brand significa affidarsi a prodotti progettati per dialogare tra loro fin dalla fase di sviluppo. Volumi, linee, ventilazioni e materiali sono studiati per garantire una calzata naturale e continua, eliminando punti di pressione, spazi vuoti e infiltrazioni d’aria. Il risultato è un assetto stabile e affidabile, capace di seguire ogni movimento con precisione.