Esselunga torna in pista a Monza con la Red Bull e tante iniziative

Fondata nel 2004 e al via in Formula 1 dal 2005, la scuderia con base a Milton Keynes ha conquistato nel corso della sua storia ben sei titoli Costruttori (2010-2013 e 2022-2023) e otto titoli Piloti. Nel 2026 il volante è affidato a Max Verstappen, quattro volte campione del mondo tra il 2021 e il 2024, affiancato da Isack Hadjar, giovane pilota promosso nella squadra per la nuova stagione.