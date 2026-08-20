Esselunga torna in pista a Monza con la Red Bull e tante iniziative

Con il ritorno del Gran Premio d'Italia di Formula 1, in scena all'Autodromo Nazionale di Monza dal 4 al 6 settembre, Esselunga e Red Bull rinnovano la partnership che le lega dal 2022 al fianco di Oracle Red Bull Racing.
Anche in questa edizione il logo Esselunga accompagnerà le monoposto del team Oracle Red Bull Racing, visibile lungo tutto il weekend di gara accanto ai grandi marchi internazionali che sostengono una delle scuderie più vincenti del panorama F1. Un legame che consolida una sinergia di valori tra due brand da sempre votati alla ricerca dell’eccellenza e della qualità.
Fondata nel 2004 e al via in Formula 1 dal 2005, la scuderia con base a Milton Keynes ha conquistato nel corso della sua storia ben sei titoli Costruttori (2010-2013 e 2022-2023) e otto titoli Piloti. Nel 2026 il volante è affidato a Max Verstappen, quattro volte campione del mondo tra il 2021 e il 2024, affiancato da Isack Hadjar, giovane pilota promosso nella squadra per la nuova stagione.
L'esperienza, però, non si vive soltanto in pista. A partire dal 23 agosto, i punti vendita Esselunga di Fino Mornasco, Monza viale Libertà e Macherio ospiteranno allestimenti a tema Formula 1, corner interattivi e momenti esperienziali pensati per accompagnare gli appassionati di motori nelle settimane che precedono il weekend di Monza.
Cuore dell'iniziativa è il concorso nazionale “Red Bull All Terrain”, in programma dal 3 agosto al 20 settembre 2026 e riservato ai titolari di Carta Fìdaty. Chi acquista almeno due lattine singole Red Bull o un 4-pack, nei negozi Esselunga o online, potrà accedere a un gioco digitale a tema motorsport e concorrere all'assegnazione di premi esclusivi.
Il vincitore volerà in Austria, al Red Bull Ring di Spielberg, per vivere un'esperienza di guida adrenalinica sul circuito di casa Red Bull, uno dei tracciati più spettacolari del calendario di Formula 1. In palio anche numerosi altri premi firmati Esselunga e Oracle Red Bull Racing.
Partecipare è semplice: basta registrarsi su www.redbull.com/redbullallterrainitalia, caricare lo scontrino d'acquisto e raccontare in poche righe il proprio desiderio di vivere da vicino il mondo Oracle Red Bull Racing. A selezionare i vincitori sarà una giuria, che valuterà creatività, originalità e sintonia con i valori del brand.
Con il rinnovo della partnership, Esselunga e Oracle Red Bull Racing tornano così ad celebrare la passione per la velocità coinvolgendo il pubblico con un progetto che parte dai punti vendita, passa dalla griglia di Monza e conduce fino al Red Bull Ring in Austria.