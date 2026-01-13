Dalle auto allo sci: Jaam lancia la giacca in Alcantara

Jaam vuol dire innovazione, ma anche valori. Roberto Gugliermetto, al timone di Jaam, ha voluto dare ancora più importanza a questo nuova giacca con un progetto speciale insieme all'artista Ugo Nespolo. Si chiama The Hidden Gallery e consiste in 12 giacche speciali. Ognuna diversa, pezzi che diventano opere d'arte al loro interno. Una capsule a favore di una causa molto importante: l’intero ricavato della vendita sarà infatti devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Le giacche saranno in vendita fino al 29 gennaio, al prezzo di 3 mila euro cadauna. E sempre il 29 gennaio, durante un evento, ci sarà la consegna ufficiale sia dei capi a chi li avrà acquistati, sia dell’assegno alla Fondazione di Candiolo.Tutto questo è Just about a minute, ossia Jaam, la sartoria italiana dello sci.