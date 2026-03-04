Dal birrificio Ichnusa di Assemini arriva "Metodo Lento”, fatta con calma e passione per la qualità

IL BIRRIFICIO DOVE NASCONO LE BIRRE ICHNUSA: UNA STORIA DI FAMIGLIA SARDA

Ichnusa Metodo Lento nasce nel birrificio di Assemini, in provincia di Cagliari. il più antico della Sardegna e l'unico posto al mondo dove Ichnusa viene prodotta. Qui lavorano oggi circa 140 persone, e per molte di loro questo non è il primo capitolo di famiglia scritto tra queste mura. Figli e nipoti di chi ha lavorato qui prima di loro, con storie che si intrecciano a quelle del birrificio da decenni e parlano di radicamento territoriale e legame con la comunità.