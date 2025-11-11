Con il nuovo Remedy 130, Atomic reinterpreta a Livigno il freeski tra arte e innovazione

Il Remedy 130, la risposta di Atomic a questa esigenza: basato sul Redster TX e sviluppato con il contributo diretto del team freeski di Atomic, questa novità combina la performance collaudata in Coppa del Mondo con la robustezza e l’assorbimento degli urti necessari per il park, il backcountry e gli atterraggi più duri. La nuova colorazione “Butter” lo distingue visivamente e in modo deciso dal mondo race. "È un qualcosa di totalmente nuovo, sviluppato tenendo a mente quelle che sono le necessità del freeski. Lo considero un prodotto robusto, ma leggero, solido e indistruttibile senza essere pesante... ci consente di assorbire gli urti come nessun altro grazie a una struttura pensata appositamente per assorbire gli urti, soprattutto nella zona del puntale e delle caviglie, il tutto con una pianta stretta che tiene il piede bloccato in modo ottimale. Il colore è però la cosa che più lo distingue: questo color burro assolutamente unico che li fa spiccare in qualsiasi occasione. Il Remedy 130 è in assoluto lo scarpone che scelgo per tutte le condizioni perché ha tutto quello che serve per saltare nello snowpark, ma godersi anche una sciata 'normale'", ha detto Ian Rocca, freestyler professionista di Livigno.