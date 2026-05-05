Biodiversità e gioco: Città del sole protagonista dei Kid Pass Days 2026 e della Prima Toys & Baby Week

C'è un filo che unisce due dei più importanti appuntamenti del 2026 dedicati alle famiglie e all'infanzia e passa dai negozi Città del sole. Il 9 e il 10 maggio, giorni della dodicesima edizione dei Kid Pass Days 2026, il grande evento dedicato alle famiglie con lo scopo di diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino, e della prima edizione della Toys & Baby Week promossa da Assogiocattoli, venti punti vendita Città del sole diventano il luogo dove due visioni si incontrano: il gioco come esperienza culturale e il giocattolo come strumento essenziale per la crescita e la scoperta dell’importanza della biodiversità.



Le carte che fanno amare la scienza

Per entrambi gli eventi, Città del sole ha scelto lo stesso format e un unico protagonista: Bioviva, marchio francese che ha fatto di sostenibilità e della conoscenza la propria identità. Nel weekend del 9 e del 10 maggio in tutti i punti vendita aderenti si terranno i tornei di carte Bioviva Nature Challenge: delle sfide a eliminazione in cui vince chi conosce meglio il pianeta, dagli ecosistemi più remoti alle meraviglie del corpo umano. Carte certificate FSC, zero plastica, e un format pensato per dimostrare esattamente quello che Città del sole sostiene da sempre: un buon gioco non intrattiene soltanto ma educa, lascia il segno e dura negli anni.



Nei negozi milanesi Bioviva Nature Challenge diventa parte integrante della Toys & Baby Week nel weekend del 9 e 10 maggio. Oltre ai tornei, durante tutta la settimana (dal 9 al 16 maggio) i bambini dovranno dimostrare quanto sanno di biodiversità del mondo animale. Sacchetti di juta nasconderanno figure Schleich: impossibile sbirciare, facile lasciarsi tentare. Solo chi indovinerà l'animale nel sacchetto se lo porterà a casa. Un gioco di tatto e intuizione che vale quanto una lezione sulla biodiversità, forse di più.



Gli appuntamenti cadono nel mese tradizionalmente dedicato alla biodiversità e si inseriscono nel più ampio tour Bioviva, che attraversa l'Italia da nord a sud. Giochi che insegnano il rispetto per la natura, eventi che restituiscono al gioco la sua forza educativa divertendo.



Il posto ai tornei è gratuito e basta una prenotazione. A questo LINK è disponibile l’elenco dei negozi aderenti le date e gli orari per ciascun punto vendita.