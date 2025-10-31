Bike Park di Plan de Corones: ultime discese prima della chiusura stagionale

© Daniel Niederkofler
Con l’arrivo dell’autunno e i boschi dell’Alto Adige che si accendono di colori caldi, la stagione estiva del Bike Park di Plan de Corones volge al termine. È stata un’estate intensa, fatta di emozioni, trail spettacolari e tanta adrenalina su due ruote: biker da tutta Europa hanno sfidato le leggendarie discese del comprensorio, immersi in scenari mozzafiato e percorsi tecnici perfettamente inseriti nella natura alpina.
L’impianto Kronplatz 2000, tra i più amati e frequentati, rimarrà attivo fino al 9 novembre 2025, regalando ancora qualche settimana di riding autunnale.
Una chiusura graduale che permette comunque agli appassionati di godersi ancora qualche discesa, magari approfittando della luce magica di ottobre e novembre, che trasforma ogni trail in un’esperienza quasi magica.
Per restare aggiornati su aperture, condizioni dei percorsi e meteo, è sempre consigliato consultare il sito ufficiale di Kronplatz.
E mentre la stagione autunnale volge al termine, lo sguardo si sposta già verso l’inverno: la neve non è poi così lontana, e a Plan de Corones tutto è pronto per accogliere una nuova stagione sugli sci. L’apertura ufficiale degli impianti invernali è fissata per il 29 novembre 2025, con piste perfettamente preparate e panorami da cartolina pronti a fare da sfondo a nuove avventure.
© Daniel Niederkofler