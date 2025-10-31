Bike Park di Plan de Corones: ultime discese prima della chiusura stagionale

E mentre la stagione autunnale volge al termine, lo sguardo si sposta già verso l’inverno: la neve non è poi così lontana, e a Plan de Corones tutto è pronto per accogliere una nuova stagione sugli sci. L’apertura ufficiale degli impianti invernali è fissata per il 29 novembre 2025, con piste perfettamente preparate e panorami da cartolina pronti a fare da sfondo a nuove avventure.