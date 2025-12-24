Nba, serata no per Fontecchio: Miami va ko in casa contro Toronto

Serataccia per Simone Fontecchio in Nba e per i Miami Heat, che perdono 91-112 in casa contro Toronto. L'azzurro entra come al solito dalla panchina, ma gioca meno di 9 minuti in cui raccimola comunque 5 punti, 3 rimbalzi, 2 palle recuperate e un assist che però non bastano a una Miami davvero spenta per battere i Raptors. È Scottie Barnes con i suoi 27 punti e 8 rimbalzi a trascinare i Raptors alla netta vittoria a Miami, con Toronto che domina in maniera evidente fin dai primi possessi mettendo in mostra un'energia decisamente superiore rispetto a quella degli Heat. I padroni di casa non sembrano proprio in serata, e anche Simone Fontecchio pesca una gara mediocre, chiusa comunque con 5 punti, 3 rimbalzi, 2 palle rubate e un assist in meno di 9 minuti giocati. Dopo la vittoria che era valsa la finale di Nba Cup, gli Spurs battono ancora (130-110) Oklahoma City nonostante un'altra grande prova da parte di Shai Gilgeous-Alexander. Houston cade in casa dei Clippers sotto i colpi di uno scatenato Kawhi Leonard, mentre New York perde a Minneapolis, dove Anthony Edwards fa esultare i tifosi dei Timberwolves. Grande serata anche per Cooper Flagg, che trascina Dallas alla vittoria sui Nuggets, mentre i Lakers falcidiati dagli infortuni perdono nettamente a Phoenix.