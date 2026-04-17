Amazfit presenta Cheetah 2 Pro: lo smartwatch in titanio che sfida i professionisti della corsa

"Amazfit Cheetah 2 Pro è stato progettato per affiancare i corridori esperti e più esigenti in ogni fase: dalla pianificazione stagionale, passando per l'esecuzione degli allenamenti e gli aggiornamenti, fino al recupero e al raggiungimento delle massime prestazioni in gare specifiche», afferma Jesús Carrero, Direttore Generale EMEA di Amazfit. “I dati precisi forniti dal Cheetah 2 Pro costituiranno un prezioso supporto e un complemento all'esperienza sia dell'atleta che dell'allenatore”.