Amazfit presenta Cheetah 2 Pro: lo smartwatch in titanio che sfida i professionisti della corsa
Amazfit Cheetah 2 Pro debutta a 449€. Cassa in titanio, display da 3000 nit, GPS a doppia frequenza e analisi della soglia del lattato
Amazfit ha presentato uno smartwatch professionale pensato per i corridori esperti: Amazfit Cheetah 2 Pro. Dotato di un sistema GPS a doppia antenna e di una potenza di elaborazione potenziata, l'orologio monitora con precisione il ritmo e lo sforzo, comprese le valutazioni della soglia del lattato e delle valutazioni delle prestazioni della corsa. Cheetah 2 Pro offre inoltre analisi avanzate dell'allenamento ed è in grado di prevedere i tempi di arrivo in tempo reale durante le gare.
"Amazfit Cheetah 2 Pro è stato progettato per affiancare i corridori esperti e più esigenti in ogni fase: dalla pianificazione stagionale, passando per l'esecuzione degli allenamenti e gli aggiornamenti, fino al recupero e al raggiungimento delle massime prestazioni in gare specifiche», afferma Jesús Carrero, Direttore Generale EMEA di Amazfit. “I dati precisi forniti dal Cheetah 2 Pro costituiranno un prezioso supporto e un complemento all'esperienza sia dell'atleta che dell'allenatore”.
© Ufficio Stampa
Progettato per la corsa su lunghe distanze
Con un peso inferiore a 46 g, il Cheetah 2 Pro è leggerissimo e quasi impercettibile al polso. La sua cassa è realizzata in titanio, un materiale più resistente della plastica o dell’alluminio. Il display AMOLED da 1,32 pollici è protetto da vetro zaffiro e una luminosità massima di 3000 nit garantisce una chiara visibilità dei dati di allenamento anche in pieno sole. La sera o di notte, gli utenti possono inoltre contare sulla torcia LED integrata.
La capacità della batteria è stata aumentata del 20%, offrendo fino a 20 giorni di utilizzo con attività moderata. Per un programma di allenamento tipico di 5-6 sessioni a settimana, inclusa una corsa lunga, la ricarica potrebbe essere necessaria solo dopo circa 7 giorni. Con il GPS attivo, la durata della batteria raggiunge le 29 ore.
Monitoraggio preciso dell'andatura
Cheetah 2 Pro è dotato di un sistema di geolocalizzazione a doppia frequenza che supporta più segnali contemporaneamente, tra cui GPS e Galileo. Un'antenna a polarizzazione circolare, abbinata alla tecnologia PDR (Point Dead Reckoning), consente un tracciamento accurato della posizione e dei movimenti anche quando i segnali satellitari sono deboli o interrotti.
Ciò garantisce misurazioni più precise della distanza e dell'andatura, aiutando i corridori a gestire l'allenamento e le strategie di gara. Gli utenti possono inoltre creare percorsi e accedere a mappe offline dettagliate, migliorando il comfort durante l'allenamento in diverse condizioni.
Metriche avanzate di formazione
Cheetah 2 Pro offre decine di parametri di allenamento e analisi avanzate per ottimizzare le prestazioni in vista di gare specifiche. I corridori possono personalizzare la visualizzazione dei dati, selezionando le metriche esatte che desiderano monitorare durante le corse facili, le corse di ritmo, le sessioni progressive o gli intervalli. Tra le caratteristiche degne di nota vi è il monitoraggio della soglia del lattato. In combinazione con la stima del VO₂ max, l'orologio indica le zone di allenamento ottimali — quando spingere e quando stabilizzare il ritmo — per raggiungere gli obiettivi di allenamento e migliorare costantemente la resistenza e la forma fisica.
Durante le gare, Cheetah 2 Pro è in grado di visualizzare in tempo reale i tempi di arrivo previsti. Lo smartwatch supporta oltre 170 discipline sportive, tra cui allenamenti di resistenza, funzionali e di forza. La modalità di allenamento della forza rileva automaticamente gli esercizi, evidenzia i muscoli coinvolti e valuta la qualità della sessione.
© Ufficio Stampa
Analisi dei progressi e del recupero
Dopo ogni allenamento, Cheetah 2 Pro analizza i dati post-allenamento, tra cui il carico, il tempo necessario per il recupero completo e, per le sessioni di corsa, il confronto delle prestazioni rispetto agli allenamenti precedenti, il tempo di falcata e l'ampiezza del movimento. Fornisce inoltre metriche dettagliate sul recupero: tempo necessario per il recupero completo, qualità e durata del sonno, variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e affaticamento cumulativo derivante dai carichi di allenamento a breve e lungo termine.
Integrato con la tecnologia BioCharge, che mostra il livello di energia del corridore in tempo reale, Cheetah 2 Pro aiuta ad adattare l'intensità dell'allenamento alla forma fisica del momento.
© Ufficio Stampa
Programmi di formazione completi
Cheetah 2 Pro accompagna i corridori fin dalla fase di pianificazione. I programmi integrati preparano i corridori a qualsiasi distanza, comprese le mezze maratone e le maratone. I piani possono essere personalizzati dai corridori. Include inoltre l'allenatore basato sull'intelligenza artificiale, Zepp Coach, che crea e aggiorna piani di allenamento personalizzati in base al livello di forma fisica e alle distanze da raggiungere.
Gli utenti che si allenano con un allenatore possono creare modelli personalizzati nell'app Zepp oppure utilizzare piattaforme esterne come TrainingPeaks. I piani possono essere facilmente caricati sul Cheetah 2 Pro.
Ecosistema integrato Amazfit
I dati di allenamento registrati dal Cheetah 2 Pro possono essere visualizzati su piattaforme quali Strava, intervals.icu, Komoot, Relive, Google Fit e TrainingPeaks. L'orologio sportivo è compatibile con accessori Amazfit come Helio Strap e Helio Ring, oltre che con dispositivi di terze parti come Stryd. Inoltre, il Cheetah 2 Pro offre oltre 400 app, tra cui Jet Lag Manager, che aiuta ad adattarsi quando si parte in un fuso orario diverso. È anche in grado di monitorare l'utilizzo delle scarpe da corsa.
© Ufficio Stampa
Disponibilità e prezzo
La versione europea dell'Amazfit Cheetah 2 Pro supporta i pagamenti NFC. Disponibile a partire dal 16 aprile 2026 sul sito web europeo di Amazfit e presso alcuni partner selezionati, al prezzo al dettaglio consigliato di 449 €.