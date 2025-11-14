Logo SportMediaset

Cover Girl
cover girl

Laila Hasanovic ha occhi solo per il suo Jannik. E quell'anello al dito scatena il gossip...

La modella danese, compagna dell'azzurro, all'Inalpi Arena anche per l'ultima sfida del girone

14 Nov 2025 - 16:40
Laila Hasanovic continua a seguire il suo Jannik Sinner in ogni tappa delle Atp Finals di Torino. La compagna del tennista altoatesino era sugli spalti dell'Inalpi Arena anche per l'ultima sfida del girone, contro Ben Shelton, e l'anello che portava al dito, che già qualcuno aveva notato nel match d'esordio, ha scatenato il gossip: un regalo di Jannik che ha voluto in qualche modo ufficializzare il rapporto? O addirittura qualcosa in più? Difficile dirlo, anche perché l'azzurro ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e al momento è concentrato soprattutto sul ripetere l'impresa di un anno fa.

laila hasanovic
jannik sinner
atp finals
2025

