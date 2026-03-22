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© ansa | Sofia Goggia nel SuperG di Lillehammer
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sci

Sci, Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di SuperG: le foto

Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di specialità per la prima volta in carriera nel SuperG di Lillehammer: quinta coppa in carriera

22 Mar 2026 - 12:09
9 foto

Le lacrime di gioia all'annuncio dello speaker dopo la discesa della neozelandese Alice Robinson, l'unica che poteva toglierle il primato, piazzata alle sue spalle. Sofia Goggia vince la coppa di Super-G a Lillehammer. Si tratta della prima coppa di Super-G nella sua carriera, il quinto globo di specialità in assoluto dopo i quattro vinti in discesa.

sofia goggia
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