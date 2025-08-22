MotoGP Ungheria, le foto delle pre-qualifiche

Pedro Acosta ha segnato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gp di Ungheria quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. sul circuito del Balaton Park, con il tempo di 1'37"061 il pilota spagnolo della Ktm ha preceduto i connazionali Marc Marquez (Ducati) e le due Ducati Gresini di Alex Marquez e Fermin Aldeguer. Continuano le difficoltà per Francesco Bagnaia che chiude quattordicesimo e dovrà passare dal Q1.