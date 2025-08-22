Logo SportMediaset
Motogp
1 di 22
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

motogp

MotoGP Ungheria, le foto delle pre-qualifiche

22 Ago 2025 - 16:29
22 foto

Pedro Acosta ha segnato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gp di Ungheria quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. sul circuito del Balaton Park, con il tempo di 1'37"061 il pilota spagnolo della Ktm ha preceduto i connazionali Marc Marquez (Ducati) e le due Ducati Gresini di Alex Marquez e Fermin Aldeguer. Continuano le difficoltà per Francesco Bagnaia che chiude quattordicesimo e dovrà passare dal Q1.

motogp
ungheria
prequalifiche
foto

Ultimi video

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

