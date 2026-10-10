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© Getty Images | MotoGp Indonesia Sprint 2026
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MotoGp Indonesia

MotoGp Indonesia 2026, le foto della caduta di Bezzecchi e Fernandez nella Sprint

10 Ott 2026 - 09:46
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Succede di tutto all'inizio della gara Sprint di MotoGp in Indonesia: Marc Marquez parte bene dalla seconda fila ed entra in maniera molto aggressiva sul poleman Raul Fernandez e su Marco Bezzecchi. Il leggero largo dell’Aprilia del numero 72 porta anche al largo del suo compagno con il 25, con i due che scivolano e sono costretti al ritiro. 

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