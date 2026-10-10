MotoGp Indonesia 2026, le foto della caduta di Bezzecchi e Fernandez nella Sprint

Succede di tutto all'inizio della gara Sprint di MotoGp in Indonesia: Marc Marquez parte bene dalla seconda fila ed entra in maniera molto aggressiva sul poleman Raul Fernandez e su Marco Bezzecchi. Il leggero largo dell’Aprilia del numero 72 porta anche al largo del suo compagno con il 25, con i due che scivolano e sono costretti al ritiro.