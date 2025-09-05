Dalla MotoGP alla strada: ecco l'Aprilia RSV4 X-GP

Tutta la carenatura è realizzata in carbonio da PAN Compositi sfruttando gli stessi procedimenti utilizzati per la MotoGP, per rimanere quanto più fedeli al prototipo di Aprilia Racing. Rispetto alla RSV4, la nuova versione permette di quintuplicare il carico verticale della pressione dell’aria in rettilineo, aumentando la stabilità e la precisione di guida, diminuendo al contempo la tendenza all’impennata e di triplicare il carico a moto piegata, con grandi benefici in termini di aderenza in curva.



Un’altra novità che rende unica la RSV4 X-GP è la speciale livrea che riprende la RS-GP25, un omaggio a una moto vincente che ad oggi rappresenta l’ultima evoluzione del progetto MotoGP di Aprilia Racing.



La scheda tecnica descrive una vera moto da corsa stile MotoGP. Il quattro cilindri a V di 65°, dalla cilindrata di 1099 cc con specifiche racing SBK, è stato preparato dal Reparto Corse di Aprilia Racing e ora esprime una potenza massima straordinaria di 238 CV a 13.750 giri/min (con massimo regime a 14.100 giri/min) e una coppia massima di 131 Nm a 11.750 giri/min. Sono prestazioni ottenute grazie a una messa a punto specifica del V4 che comprende anche un rapporto di compressione aumentato, oltre all’adozione del filtro aria racing ad alta permeabilità Sprint Filter, delle trombette di aspirazione dell’airbox con specifiche racing, dell’impianto di scarico realizzato da SC Project, in titanio replica MotoGP a doppio tubo, con compensatore e della frizione a secco STM.



La centralina che gestisce tutti i controlli elettronici attivi è la APX di Aprilia Racing, un componente esclusivo, ultima evoluzione di quella protagonista nei Mondiali WSBK conquistati da Biaggi e RSV4. La centralina vanta strategie di funzionamento uguali a quelle implementate per le RSV4 impiegate nelle corse e con parametri completamente regolabili per adattarsi allo stile di guida e alle condizioni del tracciato, con acquisizione dati per l’analisi delle prestazioni. In particolare, il sistema APX permette la gestione della calibrazione dell’anti-impennamento e della potenza, del controllo di trazione e del freno motore per ogni singola marcia. Il sistema APX è completato da un sistema GPS integrato.



Il telaio a doppio trave in alluminio, che da sempre rappresenta bene l’arte di Aprilia di produrre moto dalla ciclistica agile e rigorosa, è esaltato da sospensioni meccaniche Öhlins con setup dedicato, tra le quali spicca la raffinata forcella pressurizzata, mentre l’impianto frenante Brembo prevede all’avantreno una pompa radiale 19x16, abbinata a pinze ricavate monoblocco GP4 MS con pastiglie Z04 e dischi freno DP 330 “T Drive” da 5,5mm, mentre il disco freno posteriore è morso da una pinza con nichelatura superficiale.



L’Aprilia RSV4 X-GP adotta un set di cerchi forgiati Marchesini in magnesio che montano gli stessi pneumatici slick utilizzati da Pirelli nel campionato mondiale Superbike (anteriore SC-1 con misura 125/70 e posteriore SC-X con misura 200/65).



Senza eguali, la cura dei dettagli marchio di fabbrica di Aprilia Racing per questo modello: entrambi i parafanghi sono in carbonio; la pulsantiera al manubrio destro è racing by Jetprime, mentre le pedane regolabili, la leva frizione, il tappo del serbatoio e le protezioni dei carter motore e della leva del freno anteriore realizzati da Spider, e la piastra di sterzo con numerazione seriale dell’esemplare sono tutti in alluminio ricavato dal pieno. I radiatori di acqua e olio maggiorati hanno tecnologia WSBK, mentre la trasmissione finale prevede una corona in titanio e un pignone alleggerito realizzati da PBR, oltre a una catena RK 520.



Ciascuno dei 30 esemplari di Aprilia RSV4 X-GP, proposto al prezzo per l’Europa di 90.000€ + IVA, sarà prenotabile esclusivamente online da settembre, accedendo all’area web FACTORYWORKS.APRILIA.COM. Gli acquirenti avranno anche la possibilità di ritirare il proprio esemplare presso Aprilia Racing, visitando in esclusiva il Reparto Corse di Noale. Oltre alla versione limitata e numerata della RSV4, riceveranno anche un laptop Yashi dotato del software per gestire i parametri della ECU e le strategie elettroniche, un NFT dedicato per la copia virtuale del certificato di autenticità e di altri contenuti gestito tramite tecnologia blockchain, le termocoperte IRC, i cavalletti RCB in titanio anteriore e posteriore, il tappeto e il telo copri moto.



Aprilia RSV4 X-GP rientra nel programma Factory Works varato da Aprilia Racing: un progetto, pensato e realizzato internamente al Reparto Corse di Noale, per rendere disponibile la stessa tecnologia sviluppata nelle competizioni a coloro che intendono competere ai massimi livelli nei campionati delle derivate di serie, o che desiderano avere una RSV4 o una Tuono V4 dalle performance assolute.