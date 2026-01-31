1 di 9
MOTOGP

BK8 Gresini Racing: celeste e nero nella livrea delle Ducati di Marquez Jr. e Aldeguer

La squadra italiana compie trent'anni e punta a riconfermare il secondo posto 2025 nella classifica Team

31 Gen 2026 - 15:26
9 foto

Scatta da Kuala Lumpur la campagna 2026 del BK8 Gresini Racing. Formazione piloti "a trazione integrale iberica" confermata con il vicecampione in carica Alex Marque e il suo connazionale Fermin Aldeguer, vincitore nel 2025 a Mandalika (Indonesia) del suo primo GP della premier class, attualmente "ai box" (in occasione del lancio malese era collegato dalla sua residenza andorrana) a causa della frattura alla diafisi del femore sinistro rimediata nei primi giorni dell'anno in allenamento. Livrea celeste in buona sostanza confermata con qualche tocco di nero (che sostituisce la tonalità argento) per le due Desmosedici Gresini.  

