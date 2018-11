Facebook

Marcelo giura amore al Real Madrid e chiude le porte alla Juve con un gesto Alla Juventus piace Marcelo, non è una novità: già la scorsa estate se ne era parlato e negli ultimi giorni è riemerso l'interesse, magari con vista sulla finestra di mercato di gennaio. Il terzino brasiliano, però, ha voluto mandare un segnale chiaro al Real Madrid e ai suoi tifosi. Dopo aver segnato il 2-0 al Viktoria Plzen con un morbido tocco sotto Marcelo si è rivolto ai tifosi sulle tribune del Bernabeu: mano sul petto a sfregare e indicare lo stemma del Real sulla sua camiseta blanca e un chiaro gesto, "io non vado via, resto qui". >