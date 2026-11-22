Pprima del GP di Las Vegas, il Gruppo LEGO e Formula 1 hanno sorpreso i fan con la prima edizione della LEGO Race. In gara c'erano 11 star, una per ogni team, a bordo di 11 minicar LEGO F1 dotate di luci che richiamano il tema "neon" di quest'anno. A vincere è stato FISHER, performer e DJ di fama internazionale, che al volante della minicar di Oracle Red Bull Racing ha conquistato un trofeo realizzato con i mattoncini LEGO. Per la Scuderia Ferrari HP ha gareggiato LISA, cantante, rapper e attrice.