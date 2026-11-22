© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Pprima del GP di Las Vegas, il Gruppo LEGO e Formula 1 hanno sorpreso i fan con la prima edizione della LEGO Race. In gara c'erano 11 star, una per ogni team, a bordo di 11 minicar LEGO F1 dotate di luci che richiamano il tema "neon" di quest'anno. A vincere è stato FISHER, performer e DJ di fama internazionale, che al volante della minicar di Oracle Red Bull Racing ha conquistato un trofeo realizzato con i mattoncini LEGO. Per la Scuderia Ferrari HP ha gareggiato LISA, cantante, rapper e attrice.
Al via anche:
– lo chef stellato Michelin Gordon Ramsay (McLaren Mastercard F1 Team)
– l'attrice vincitrice di un Emmy Hannah Waddingham (Audi Revolut F1 Team)
– Caleb McLaughlin, star di Stranger Things (Atlassian Williams F1 Team)
– Jack Whitehall, comico e attore (Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team)
– Terry Crews, attore e presentatore televisivo (Cadillac Formula 1 Team)
– il DJ Carl Cox (Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team)
– il mago Dynamo (BWT Alpine Formula One Team)
– Jordan Chiles, ginnasta statunitense medaglia d'oro (TGR Haas F1 Team)
– Brendan Hunt, attore e sceneggiatore della serie Ted Lasso (Aston Martin Aramco Formula One Team)
I piloti di F1 hanno consegnato alle star le chiavi delle minicar dei rispettivi team. Alla partenza della gara, REI AMI, cantante, rapper e star di KPop Demon Hunters, ha sventolato la bandiera a scacchi.
Qualche curiosità sulle minicar:
– ognuna è composta da oltre 28.000 mattoncini LEGO e può raggiungere i 25 km/h
– sono state realizzate da un team di 20 tra designer, ingegneri e costruttori LEGO, con oltre 6.400 ore di lavoro nello stabilimento del Gruppo LEGO di Kladno, in Repubblica Ceca
– hanno debuttato nella LEGO Drivers Parade del GRAN PREMIO PIRELLI DI GRAN BRETAGNA DI FORMULA 1 a Silverstone
– per Las Vegas sono state ulteriormente perfezionate con luci LED che richiamano le luci della città