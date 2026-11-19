© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Il Gruppo LEGO e Formula 1 hanno presentato oggi la nuova collezione LEGO Speed Champions Formula 1, che per la prima volta in assoluto riunisce tutti i piloti di F1 in versione minifigure LEGO, insieme alle nuovissime versioni LEGO delle monoposto degli 11 team di F1, realizzate secondo il regolamento 2026.
Svelati al GRAN PREMIO DI LAS VEGAS 2026 DI FORMULA 1, i prodotti saranno in vendita dal 1° marzo 2027 ma già disponibili in preordine ora. Si tratta della prima anteprima del nuovo portfolio LEGO F1, che vedrà altri prodotti in arrivo nel corso del 2027.
Da quando hanno unito le forze nel 2024, il Gruppo LEGO e Formula 1 hanno avvicinato a questo sport fan di tutte le età, grazie a prodotti all’insegna del gioco e a esperienze indimenticabili nei weekend di gara. Al GRAN PREMIO DI LAS VEGAS 2026 DI FORMULA 1 i due brand hanno inserito un’altra marcia, confermando i prossimi passi della partnership, con nuove anteprime, nuovi prodotti ed esperienze per i fan.
Tornano anche le minicar LEGO che avevano debuttato al GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA FORMULA 1 PIRELLI, con alcune novità speciali pensate per Las Vegas. Questa gara riserverà una sorpresa divertente su chi siederà al volante delle minicar: la formazione dei piloti sarà svelata sui canali social del brand LEGO entro la fine della settimana.
Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO, ha dichiarato: “I fan della Formula 1 non seguono solo team e monoposto: con i piloti instaurano un legame fortissimo. Portare per la prima volta tutti i 22 piloti nel mondo delle minifigure LEGO offre ai fan un modo nuovo e divertente per celebrare queste personalità, le rivalità e i momenti più emozionanti dei giorni di gara. Siamo davvero entusiasti di inaugurare il 2027 con questo primo lancio, ed è solo l’inizio. Non vediamo l’ora di svelare tanti altri modi in cui i fan potranno celebrare la loro passione per la Formula 1, attraverso prodotti ed esperienze LEGO, per il resto dell’anno e oltre”.
Emily Prazer, Chief Commercial Officer di Formula 1, ha aggiunto: “Fin dall’inizio della nostra partnership, Formula 1 e il Gruppo LEGO hanno unito la passione comune per l’innovazione, la tecnologia e la creatività per offrire ai fan di tutte le età nuovi modi di vivere questo sport. Oggi, ci spingiamo ancora più in là, con nuovi prodotti ed esperienze che danno vita all’ingegneria che sta dietro la Formula 1. Vedere tutti i 22 piloti riprodotti come minifigure LEGO è un esempio perfetto di ciò che rende questa partnership così divertente per i fan, che potranno presto assistere alla prima LEGO Race in assoluto a Las Vegas, dove avremo in serbo alcune sorprese”.
LE NUOVE LEGO SPEED CHAMPIONS
La nuova collezione LEGO F1 Speed Champions comprende tutti gli 11 team e tutti i 22 piloti di F1 del 2026 in versione minifigure LEGO. I modelli dettagliati, basati sulle monoposto e sulle livree 2026, includono i piloti dei rispettivi team e opzioni di personalizzazione, così che i fan possano esporre la propria combinazione preferita di team e pilota.
Le minifigure sono accompagnate da caschi e tute da gara con stampe dettagliate, che riportano nomi e numeri dei piloti. Ogni set LEGO F1 Speed Champions include adesivi con i numeri dei piloti, così i costruttori possono personalizzare le monoposto in base ai loro piloti preferiti. Gli appassionati possono scegliere il proprio team, selezionare il pilota preferito e ricreare le rivalità, i momenti dei giorni di gara e i festeggiamenti sul podio della stagione 2026.
Tutti i prodotti LEGO F1 Speed Champions saranno disponibili a partire dal 1° marzo 2027 su www.LEGO.com, nei LEGO Store e presso rivenditori selezionati, con preordini già aperti su LEGO.com.