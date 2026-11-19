Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO, ha dichiarato: “I fan della Formula 1 non seguono solo team e monoposto: con i piloti instaurano un legame fortissimo. Portare per la prima volta tutti i 22 piloti nel mondo delle minifigure LEGO offre ai fan un modo nuovo e divertente per celebrare queste personalità, le rivalità e i momenti più emozionanti dei giorni di gara. Siamo davvero entusiasti di inaugurare il 2027 con questo primo lancio, ed è solo l’inizio. Non vediamo l’ora di svelare tanti altri modi in cui i fan potranno celebrare la loro passione per la Formula 1, attraverso prodotti ed esperienze LEGO, per il resto dell’anno e oltre”.