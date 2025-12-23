Motorsport Torna la Ferrari F430 GTC

Un pezzo autentico di storia delle corse Ferrari che unisce palmarès, tecnica e fascino senza tempo. Nata per dominare la categoria GT2 con il supporto diretto di Maranello, protagonista sui circuiti più iconici d’Europa e del mondo, oggi la F430 GTC torna a mostrarsi nella sua forma migliore: restaurata da Michelotto, rivestita dalla livrea Casa GTO e pronta a scrivere un nuovo capitolo tra le grandi competizioni storiche, senza aver perso un grammo del suo DNA racing