Supercar Questa è l'unica Ferrari 250 GTO di colore bianco

La "Bianco Speciale" è l'unica delle 63 250 GTO prodotte ad essere uscita dalla fabbrica di Maranello in livrea bianca. Alle spalle ha una storia sportive di prim'ordine ed è stata guidata da Graham Hill: l'unica pilota ad aver vinto il Gran Premio di Montecarlo, la 500 Miglia di Indianapolis e la 24 ore di Le Mans. In oltre 60 anni di vita, l'auto non ha mai ricevuto un restauro completo ma solo specifici interventi conservativi che l'hanno riportata al suo stato originario. A gennaio 2026 il suo valore potrebbe superare qualsiasi altro record