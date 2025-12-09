Logo SportMediaset

Supercar

Questa è l'unica Ferrari 250 GTO di colore bianco

La "Bianco Speciale" è l'unica delle 63 250 GTO prodotte ad essere uscita dalla fabbrica di Maranello in livrea bianca. Alle spalle ha una storia sportive di prim'ordine ed è stata guidata da Graham Hill: l'unica pilota ad aver vinto il Gran Premio di Montecarlo, la 500 Miglia di Indianapolis e la 24 ore di Le Mans. In oltre 60 anni di vita, l'auto non ha mai ricevuto un restauro completo ma solo specifici interventi conservativi che l'hanno riportata al suo stato originario. A gennaio 2026 il suo valore potrebbe superare qualsiasi altro record

09 Dic 2025 - 09:51
