Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
1 di 9
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Amarcord

Peugeot 106 Rallye: la regina degli anni '90

La precedente esperienza con la desideratissima - ma irraggiungibile - 205 Turbo 16, convinse Peugeot della bontà dell'idea di riproporre le prestazioni derivate dal motorsport su di un'auto di serie. Stavolta, però, non si trattava più di realizzare un'edizione limitata, la domanda per fare qualcosa di più concreto e "in serie" c'è e altrettanto l'interesse dei giovani verso questo tipo di applicazioni. Da questi presupposti, nasce la 106 Rallye che diventerà una vera icona degli anni '90. Leggera, agile, veloce, rappresentò una delle ultime esperienze di piacere di guida "puro" prima che l'elettronica entrasse e cambiasse i connotati del divertimento al volante

30 Dic 2025 - 10:18
9 foto
peugeot
peugeot 106
peugeot 106 rallye
peugeot 106 rally
106 rallye

Ultimi video

01:26
Volvo Studio Milano

Volvo Studio Milano

02:45
Ducati, un 2025 trionfante

Ducati, un 2025 trionfante che porta al centenario

01:21
Renault Filante Record 2025

Renault Filante Record 2025, che impresa in Marocco

01:28
Changan debutta in Italia

Changan debutta in Italia

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:36
Nuova Ferrari Amalfi

Nuova Ferrari Amalfi

15:57
La puntata del 23 dicembre #DriveUp

La puntata del 23 dicembre #DriveUp

02:39
Toyota Aygo X, la nostra prova a Firenze

Toyota Aygo X, la nostra prova a Firenze

01:44
Hyundai Crater, concept per l'off-road

Hyundai Crater, concept per l'off-road

02:03
Citroën ELO, nuova concept car elettrica compatta

Citroën ELO, nuova concept car elettrica compatta

02:15
Volvo Studio Milano, il bilancio del 2025

Volvo Studio Milano, il bilancio del 2025

02:22
Volkswagen Type 2: il furgone icona del cinema

Volkswagen Type 2: il furgone icona del cinema

02:51
Nuova Ferrari Amalfi, test drive in Portogallo

Nuova Ferrari Amalfi, test drive in Portogallo

01:33
L'editoriale: mercato Italia, cresce l'usato e meno auto nuove

L'editoriale: mercato Italia, cresce l'usato e meno auto nuove

01:32
Rachele Somaschini alla Dakar

Rachele Somaschini alla Dakar

01:26
Volvo Studio Milano

Volvo Studio Milano

I più visti di Drive Up

La collezione di auto da 200 milioni di Nick Mason dei Pink Floyd

Fernando Alonso a spasso con la sua Aston Martin da 2,5 milioni

Cina da record: il veicolo raggiunge i 700 km/h in 2 secondi

Nuova Ferrari Amalfi, test drive in Portogallo

Nuova Ferrari Amalfi, test drive in Portogallo

Come la Jeep Willys vinse la Seconda Guerra Mondiale

Quando Ferrari mise il suo motore da Formula 1 su una barca