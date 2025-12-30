Amarcord Peugeot 106 Rallye: la regina degli anni '90

La precedente esperienza con la desideratissima - ma irraggiungibile - 205 Turbo 16, convinse Peugeot della bontà dell'idea di riproporre le prestazioni derivate dal motorsport su di un'auto di serie. Stavolta, però, non si trattava più di realizzare un'edizione limitata, la domanda per fare qualcosa di più concreto e "in serie" c'è e altrettanto l'interesse dei giovani verso questo tipo di applicazioni. Da questi presupposti, nasce la 106 Rallye che diventerà una vera icona degli anni '90. Leggera, agile, veloce, rappresentò una delle ultime esperienze di piacere di guida "puro" prima che l'elettronica entrasse e cambiasse i connotati del divertimento al volante