CES 2026

La supercar costruita da chi fa aspirapolveri

Dreame è una delle aziende più note e riconosciute per la produzione di aspirapolveri robot. Al CES 2026 ha presentato un prodotto che poco ha a che fare con la pulizia di casa: una supercar elettrica ad altissime prestazioni. D'altronde, di esempi in questo senso - soprattutto dalla Cina - ne abbiamo visti diversi con il più clamoroso rappresentato dalla Xiaomi SU7. Una vettura che ha tenuto discussioni per diversi mesi visto il suo livello e il prezzo a cui è commercializzata. Sebbene in termini di design non offra nulla di nuovo, la promessa di quasi 1.900 CV e di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 1,8 secondi la rendono comunque una novità allarmante per l'industria europea dell'auto. A maggior ragione se, anch'essa, sarà venduta a un prezzo ultra competitivo

07 Gen 2026 - 08:58
