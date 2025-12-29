Logo SportMediaset

La storia della Jeep Willys: dalla Seconda Guerra Mondiale alla Wrangler

Nel 1940 l'esercito americano - capito il precipitare della situazione in Europa - iniziò i piani per costruire una formidabile armata in grado di affrontare le tempestose circostanze. Allo scopo, mancava un veicolo multiuso in grado di trasportare truppe in qualsiasi contesto di scontro. Il bando pubblicato fu esaminato da 135 aziende ma - visti i tempi e le richieste - soltanto una si presentò con un progetto: Bantman. Il talentuoso ingegnere Karl Probst inventò un veicolo 4X4 compatto e dalla facile manutenzione, ideale per la spedizione e lo sbarco via mare. Lo Stato Maggiore considerò la Bantman inadeguata per una produzione in serie e assegnò il dossier a Ford e Willys. Il resto è - letteralmente - Storia

29 Dic 2025 - 10:48
