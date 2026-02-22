Motorsport La safety car del mondiale 2021 di Formula 1 è in vendita

Una Aston Martin Vantage F1 Edition del 2018, impiegata tra il 2021 e il 2023 in venti weekend di gara, è oggi in vendita presso un concessionario britannico per circa 700.000 euro (conversione dalle 599.990 sterline richieste). Ma il valore simbolico supera di gran lunga quello economico: questa è la vettura entrata in pista nel Gran Premio di Abu Dhabi 2021, quello che assegnò il titolo mondiale all’ultimo giro. Come safety car non fu mai amata dai piloti. Il V8 biturbo da oltre 500 CV venne giudicato insufficiente per mantenere temperature adeguate sulle monoposto. Verstappen la definì “una tartaruga” dopo Melbourne 2022, sottolineando come le monoposto non siano progettate per procedere a ritmo turistico. Per il 2025, infatti, Aston Martin ha introdotto una versione aggiornata della Vantage con oltre 650 cavalli