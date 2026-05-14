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Sensibilizzazione

La Regione Campania promuove la sicurezza stradale tra i giovani

Si è conclusa presso il Parco San Laise, nell'ex area base Nato di Bagnoli, la dodicesima edizione di "Sii Saggio, Guida Sicuro", la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e del mare promossa dalla Regione Campania e attuata dall’Anci Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani. La manifestazione, svoltasi il 13 maggio 2026, ha celebrato la chiusura di un percorso formativo che ha coinvolto oltre 12.000 studenti e 30 amministrazioni comunali del territorio campano

14 Mag 2026 - 08:33
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