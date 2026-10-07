Novità La nuova Jaguar elettrica

La prima nuova Jaguar si chiama Type 01 (ca va sans dire) ed è una berlina lunga oltre 5 metri, completamente elettrica e con oltre 1.000 CV. Sicuramente, si tratta del veicolo più potente mai realizzato dalla Casa del giaguaro. Probabilmente, rappresenta un momento di rottura decisivo con il suo passato. C'era da aspettarselo, date le premesse, basta guardarla: linee monolitiche e muscolose su superfici piatte e levigate. Al primo sguardo sembra la berlina di un film sci-fi. Insolita, rispetto all'idea che abbiamo di Jaguar, ma meno stravagante di quanto potessimo aspettarci. Innanzitutto, la scelta dei colori è stata ridimensionata a tinte più sobrie e meno vivaci: la carrozzeria scelta per il debutto è in antracite. L'abitacolo propone un'impostazione che ormai siamo abituati a vedere ovunque, dalle utilitarie alle sportive di qualunque segmento e prezzo. Spariscono i tasti fisici in favore di schermi e assistenti vocali. Niente di nuovo, sotto questo punto di vista. Il prezzo è di 150 mila euro