Personaggi La Lamborghini Miura di Jason Statham

La Miura è stata una delle Lamborghini più apprezzate di sempre. Il progetto tecnico nasce da un'iniziativa di Gian Paolo Dallara e Paolo Stanzani: due "pesi massimi" dell'ingegneria automobilistica italiana. Il disegno della carrozzeria fu invece affidato a Bertone, che costituì una linea entrata velocemente nella leggenda. Il motore - posto in posizione posteriore centrale - è un 3.9 litri V12 aspirato da 350 CV con cambio manuale e trazione posteriore. Insomma: un'auto dura e pura, complessa da guidare e complicata da gestire