Amarcord

La folle Peugeot 907 con motore V12 da 500 CV

Nel 2004 il costruttore francese sorprese il mondo dell'automobile con il prototipo di una super sportiva con un motore 6.0 litri V12 da 500 CV. Trazione posteriore e una velocità massima pari a 357 km/h ne hanno fatto subito un oggetto del desiderio tant'è che ne fu ipotizzata una produzione limitatissima in sole 50 unità. Purtroppo, la 907 non vide mai la luce ma rimane uno degli esercizi di tecnica automobilistica più coraggiosi di inizio millennio

18 Nov 2025 - 11:07
