Personalizzazioni La Fiat Grande Panda trasformata in un camper

Nel celebrare mezzo secolo di storia in Brasile, Fiat sceglie di guardare avanti con un concept che unisce design, avventura e sperimentazione: la Dolce Camper, protagonista del Salone di San Paolo 2025, reinterpreta lo spirito della Grande Panda in chiave sudamericana, mescolando suggestioni da SUV, monovolume e fuoristrada. Linee geometriche, vocazione outdoor, una tenda gonfiabile sul tetto e l’idea di un’auto “funzionale e divertente” raccontano la strategia con cui il marchio torinese prepara la prossima generazione di modelli globali e i futuri sviluppi della famiglia Panda