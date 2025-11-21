Logo SportMediaset

La Fiat Grande Panda trasformata in un camper

Nel celebrare mezzo secolo di storia in Brasile, Fiat sceglie di guardare avanti con un concept che unisce design, avventura e sperimentazione: la Dolce Camper, protagonista del Salone di San Paolo 2025, reinterpreta lo spirito della Grande Panda in chiave sudamericana, mescolando suggestioni da SUV, monovolume e fuoristrada. Linee geometriche, vocazione outdoor, una tenda gonfiabile sul tetto e l’idea di un’auto “funzionale e divertente” raccontano la strategia con cui il marchio torinese prepara la prossima generazione di modelli globali e i futuri sviluppi della famiglia Panda

fiat
fiat grande panda
fiat panda
fiat dolce camper
fiat panda camper

