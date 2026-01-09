Salone di Bruxelles 2026 La DS ispirata dalla Formula E

Svelato al Salone dell’Auto di Bruxelles, il “Taylor made N°4 Concept” non è un semplice esercizio di stile, ma la sintesi più avanzata del legame tra DS Automobiles e la Formula E. Un progetto nato per celebrare l’ingresso del giovane talento Taylor Barnard nel team DS PENSKE, capace di tradurre in forme, materiali e dettagli l’universo delle corse elettriche, dei videogiochi e della personalità del pilota. Un manifesto di design tailor made che anticipa il linguaggio della DS PERFORMANCE Line Limited Edition, rafforzando il dialogo diretto tra pista, strada e mondo digitale