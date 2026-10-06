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Personaggi

La Corvette da 1 milione di Joe Biden

Il navigato politico originario della Pennsylvania si è presentato all'Audrain Newport Concours d’Elegance in Rhode Island a bordo della Corvette Sting Ray che possiede dal 1967. La carrozzeria Goodwood Green la rende una delle "perle" della sua collezione di automobili, sicuramente la più riconoscibile di tutte. Biden ha un rapporto emotivo con questa vettura: suo padre (che gestiva un concessionario) gliela regalò per le prime nozze con Neilia Hunter. Da allora, l'auto è con lui da quasi sessant'anni

06 Ott 2026 - 10:02
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