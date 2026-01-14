Personaggi La collezione di auto di Mr Bean

Rowan Atkinson, oltre lo schermo, è un grande appassionato e collezionista di automobili. Nel corso degli anni ha costruito un garage che non corrisponde una logica di accumulo per speculazione, piuttosto a un gusto per la guida sofisticato e profondo. Al suo interno convivono una BMW Roadster del 1938 con una Rolls-Royce Phantom del 2012. Ancora: una Land Rover Defender del 1997 e una Mercedes SLS-AMG del 2014. L'interesse trasversale non trascura l'epoca "d'oro" dell'automobilismo italiano che per Atkinson - evidentemente - corrisponde con l'apice del successo di Lanica, presente con la leggendaria Delta HF Integrale e la meno nota (ma molto rara) Thema con il motore 2.9 litri V8 di origine Ferrari