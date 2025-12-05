La Capsule Collection di Garage Italia Custom per Fiat Panda 4X4

© Ufficio Stampa
L'azienda di personalizzazioni firma una collezione specifica per il mito del 4X4 italiano. T-Shirt dedicata all'iconicità del modello e alla sua capacità di sapersi adattare a qualunque contesto di utilizzo. Non solo abbigliamento: portachiavi in metallo laccato con la mascotte ufficiale Panda 4x4 GIC, badge per griglia frontale Panda 4x4 GIC, calendario ufficiale Panda 4x4 GIC 2026 esticker pack Panda 4x4 GIC. Tutto disponibile presso lo shop online di Garage Italia