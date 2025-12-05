Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
1 di 11
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Collezioni

La Capsule Collection di Garage Italia Custom per Fiat Panda 4X4

L'azienda di personalizzazioni firma una collezione specifica per il mito del 4X4 italiano. T-Shirt dedicata all'iconicità del modello e alla sua capacità di sapersi adattare a qualunque contesto di utilizzo. Non solo abbigliamento: portachiavi in metallo laccato con la mascotte ufficiale Panda 4x4 GIC, badge per griglia frontale Panda 4x4 GIC, calendario ufficiale Panda 4x4 GIC 2026 esticker pack Panda 4x4 GIC. Tutto disponibile presso lo shop online di Garage Italia

05 Dic 2025 - 11:03
11 foto
fiat
fiat panda
panda
panda 4x4
fiat panda 4x4
garage italia custom

Ultimi video

01:49
Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

01:31
Genesis GV60 Magma

Genesis GV60 Magma

15:43
La puntata del 4 dicembre #DriveUp

La puntata del 4 dicembre #DriveUp

01:22
Maserati Meccanica Lirica

Maserati Meccanica Lirica

02:42
Le Ford Falcon di "Mad Max"

Le Ford Falcon di "Mad Max"

02:00
Genesis in espansione continua, GV60 Magma

Genesis in espansione continua, GV60 Magma

02:05
House of BMW a San Donato Milanese: si ritorna a casa

House of BMW a San Donato Milanese: si ritorna a casa

02:37
L'auto con sopra Barcellona, Cupra Raval è pronta

L'auto con sopra Barcellona, Cupra Raval è pronta

02:36
Storia di un legame infinito, nuova Jeep Compass

Storia di un legame infinito, nuova Jeep Compass

01:52
L'editoriale: cresce, ma lentamente, il mercato dell'auto in Europa

L'editoriale: cresce, ma lentamente, il mercato dell'auto in Europa

01:27
Alpine A390

Alpine A390

01:20
Nuovo Ram Rampage

Nuovo Ram Rampage

01:21
Ford Transit

Ford Transit

01:08
Svelata la nuova Cupra Raval

Svelata la nuova Cupra Raval

26:18
Puntata del 29 novembre #DriveUp

Puntata del 29 novembre #DriveUp

01:49
Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

I più visti di Drive Up

Crisi dell'auto: un'azienda su tre è pronta a lasciare la Cina

Vi ricordate dell'Audi Q7 V12 biturbo Diesel?

La Mercedes CLK GTR Roadster da 13 milioni sequestrata a un narcotrafficante

"Oggi ho guidato un camion", così Prost fu licenziato da Ferrari

Questo modello rende omaggio a una leggenda dell'automobilismo

Il passeggino di AMG che costa più di un iPhone 17 Pro