1 di 7
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Edizioni speciali

La Bugatti in porcellana

La base di partenza è già eccezionale: la Mistral è l'ultima Bugatti con motore W16 ancora disponibile. Dopo di lei, la casa francese abbandonerà l'incredibile architettura "intrecciata" per una nuova unità V16 ibrida. Prima dell'addio, il gran finale si sta prolungando con una serie di edizioni uniche che ricordano opere d'arte. In quest'occasione, si cerca di soddisfare qualunque richiesta sia avanzata: dalle più costose alle più stravaganti. Aggiungere della porcellana su di un'automobile da 2 milioni di euro, è sia strano sia costoso

01 Lug 2026 - 11:00
7 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
bugatti
bugatti mistral
porcellana

Ultimi video

02:14
Volkswagen Golf GTI Edition 50, un modello che celebra una vettura iconica

Volkswagen Golf GTI Edition 50, un modello che celebra una vettura iconica

01:12
Mondiale rally, tappa 8

Mondiale rally, tappa 8

01:12
L'Aprilia domina Assen

L'Aprilia domina Assen

01:29
F1: strapotere Mercedes

F1: strapotere Mercedes

25:34
Puntata Summer Edition del 27 giugno #DriveUp

Puntata Summer Edition del 27 giugno #DriveUp

02:06
La Macchina Nel Tempo: Ape - Campi di battaglia

La Macchina Nel Tempo: Ape - Campi di battaglia

01:30
Ringo's Garage: Pastrana, Gymkhana "Aussie Shred"

Ringo's Garage: Pastrana, Gymkhana "Aussie Shred"

02:14
Suzuki Bike Day 2026

Suzuki Bike Day 2026

02:52
Volkswagen Golf GTI Edition 50

Volkswagen Golf GTI Edition 50

02:13
Volkswagen Golf GTI Edition 50

Volkswagen Golf GTI Edition 50

02:23
Volvo EX60 e EX60 Cross Country a Roma

Volvo EX60 e EX60 Cross Country a Roma

02:18
Zeekr 7GT

Zeekr 7GT

00:59
Maserati compie 100 anni

Il Tridente Maserati compie 100 anni

01:32
WRC Rally di Grecia

WRC Rally di Grecia

02:53
Volkswagen Golf GTI Edition 50, la storia di un'automobile storica

Volkswagen Golf GTI Edition 50, la storia di un'automobile storica

02:14
Volkswagen Golf GTI Edition 50, un modello che celebra una vettura iconica

Volkswagen Golf GTI Edition 50, un modello che celebra una vettura iconica

I più visti di Drive Up

Scopre una Porsche 911 in fondo al fiume Arno

La Porsche 911 rimasta per anni sotto il fiume Arno

La Macchina Nel Tempo: Porsche - Un mondo a parte

La Macchina Nel Tempo: Porsche - Un mondo a parte

Lamborghini e Ducati verso l'uscita da Volkswagen

Ferrari, la Luce è un successo: esauriti gli ordini in Cina

Lamborghini alla Milano Design Week

Lamborghini alla Milano Design Week