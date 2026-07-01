Edizioni speciali La Bugatti in porcellana

La base di partenza è già eccezionale: la Mistral è l'ultima Bugatti con motore W16 ancora disponibile. Dopo di lei, la casa francese abbandonerà l'incredibile architettura "intrecciata" per una nuova unità V16 ibrida. Prima dell'addio, il gran finale si sta prolungando con una serie di edizioni uniche che ricordano opere d'arte. In quest'occasione, si cerca di soddisfare qualunque richiesta sia avanzata: dalle più costose alle più stravaganti. Aggiungere della porcellana su di un'automobile da 2 milioni di euro, è sia strano sia costoso