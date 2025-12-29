Collaborazioni L'idroplano con motore V12 Ferrari da record

L'Arno XI conquistò il 15 ottobre 1953 un record di velocità su acqua tutt'oggi imbattuto: 242,708 km/h. Il merito lo si deve a un motore V12 da oltre 600 CV che Enzo Ferrari prelevò dalla sua Scuderia di Formula 1 e assegnò ai fratelli Castoldi affinché cercassero di vincere il primato. Teatro dell'impresa il Lago d'Iseo che, per via delle sue acque calme e morbide, si prestò perfettamente alla riuscita dell'evento. Achille Castoldi - pilota ed ingegnere - apparteneva a una famiglia con una certa esperienza nel settore della motonautica e dei motori