Record L'auto che ha battuto ogni record di velocità

Un mostro d’acciaio lungo sedici metri, spinto da motori da caccia militare, lanciato a oltre 1.200 km/h su una distesa di sale e polvere, con un solo uomo chiuso in una cabina grande quanto quella di un aereo da combattimento. Non è una scena da film di fantascienza, ma uno dei momenti più audaci della storia dell’ingegneria moderna: l’impresa della ThrustSSC, il veicolo che nel 1997 ha infranto per la prima volta il muro del suono a terra, trasformando il concetto stesso di automobile e fissando un record che, a distanza di decenni, resta ancora intatto