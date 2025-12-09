Che garage! Inter-Liverpool: ecco le auto dei calciatori

La partita di Champions League si gioca anche in garage. Il super SUV, in questo caso, è il vincitore ed è scelto dalla maggior parte dei giocatori. Lautaro Martienz guida una Lamborghini Urus, Marcus Thuram una Ferrari Purosangue mentre Çalhanoğlu preferisce una Mercedes G63 AMG personalizzata. Lato Liverpool, le ruote alte sono apprezzate da Allison (Audi SQ7), Van Dijk (Mercedes G63 AMG) e Robertson (Range Rover Sport). L'attaccante Momo Salah preferisce le prestazioni della Bentley Continental GT mentre Konaté gira a bordo di una normalissima Volkswagen Golf