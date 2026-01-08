Mezzi speciali Il Tank urbano USA da oltre 1.000 CV di potenza

Rezvani è un'azienda Americana specializzata nella produzione di mezzi particolari. Il loro stile richiama molto da vicino elementi militari, anche nella dotazione: blindatura esterna, vetri antiproiettile, sottoscocca a prova di bomba, visore notturno e persino maschere antigas. Tutto su quest'auto è pensato più per il campo da battaglia che per le strade. All'altezza delle aspettative i motori che comprendono soluzioni che vanno da un 3.6 litri V6 da 285 CV fino a un estremo 6.2 litri V8 da 1.000 CV di potenza. Quando non ci sono mezze misure