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Il fuoristrada elettrico che portò l'uomo sulla Luna

. L'allunaggio fu compiuto anche attraverso un veicolo progettato su misura per l'impresa: il Rover Lunare. Un piccolo fuoristrada biposto, lungo soltanto 3 metri e con una velocità massima di 14 km/h.  Costruito in collaborazione tra Boeing e dalla General Motors, era equipaggiato con quattro motori elettrici (uno per ogni ruota) ciascuno da 0,25 CV. Le batterie chimiche ad argento-zinco - non ricaricabili - permettevano un'autonomia attorno ai 100 chilometri. Insufficienti - rispetto al punto di sbarco - per raggiungere il "Dark Side of the Moon"

07 Apr 2026 - 09:13
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