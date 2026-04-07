Storie Il fuoristrada elettrico che portò l'uomo sulla Luna

. L'allunaggio fu compiuto anche attraverso un veicolo progettato su misura per l'impresa: il Rover Lunare. Un piccolo fuoristrada biposto, lungo soltanto 3 metri e con una velocità massima di 14 km/h. Costruito in collaborazione tra Boeing e dalla General Motors, era equipaggiato con quattro motori elettrici (uno per ogni ruota) ciascuno da 0,25 CV. Le batterie chimiche ad argento-zinco - non ricaricabili - permettevano un'autonomia attorno ai 100 chilometri. Insufficienti - rispetto al punto di sbarco - per raggiungere il "Dark Side of the Moon"