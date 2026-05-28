Test drive a Carimate I tre nuovi modelli elettrici di Genesis per l'Italia

Il manifesto tecnologico di questo debutto si concretizza in tre modelli, a partire dalla Genesis GV60, un crossover caratterizzato da linee tese e da un look da coupé rialzata e dalla tecnologia di ricarica ultra-rapida a 800 volt, capace di ripristinare l'energia dal 10 all'80% in meno di venti minuti. Su strada, la GV60 sorprende per l'agilità dello sterzo e la spinta istantanea dei suoi motori. Un gradino più sopra si posiziona la Genesis GV70, con potenza complessiva di 490 CV: un modello per i lunghi viaggi autostradali. Il vertice della rappresentanza istituzionale è invece presidiato dalla Genesis G80, una berlina classica a tre volumi che reinterpreta il concetto di ammiraglia in chiave contemporanea. Lunga cinque metri e mossa da due motori elettrici che assicurano una trazione integrale fluida e vellutata, la G80 è pensata per i grandi stradisti e per i manager che non vogliono rinunciare alla distinzione. Il comportamento dinamico beneficia delle sospensioni predittive, garantendo un effetto "tappeto volante"