I 60 anni della Lamborghini Miura

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Il 10 marzo 1966, al Salone di Ginevra, il mondo dell’automobile scoprì una vettura destinata a diventare leggenda: la Lamborghini Miura. Non era semplicemente una nuova sportiva, ma un progetto radicale che ridefiniva il concetto stesso di auto ad alte prestazioni. Con il suo motore V12 montato in posizione centrale trasversale, una soluzione ispirata al motorsport, e con una carrozzeria spettacolare firmata Bertone, la Miura inaugurò di fatto il segmento delle moderne supercar