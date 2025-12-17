Infrastrutture I 60 anni del traforo del Monte Bianco

Una delle opere infrastrutturali più importanti della Storia d'Europa compie sei decenni di attività. Inaugurato nel 1959 alla presenza di Charles de Gaulle per la Francia e Giuseppe Saragat per l'Italia, permise di riallacciare i rapporti tra i due Paesi dopo gli anni tenebrosi della Seconda Guerra Mondiale. Fu un prodigio di tecnica e ingegneria e l'oltre milione di metri cubi di materiale roccioso fu scavato con soluzioni innovative e con una precisione sorprendente per l'epoca. Oggi è uno dei trafori più sicuri del mondo ed è attraversato ogni anno da milioni di veicoli