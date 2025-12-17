I 60 anni del traforo del Monte Bianco

© ansa
Una delle opere infrastrutturali più importanti della Storia d'Europa compie sei decenni di attività. Inaugurato nel 1959 alla presenza di Charles de Gaulle per la Francia e Giuseppe Saragat per l'Italia, permise di riallacciare i rapporti tra i due Paesi dopo gli anni tenebrosi della Seconda Guerra Mondiale. Fu un prodigio di tecnica e ingegneria e l'oltre milione di metri cubi di materiale roccioso fu scavato con soluzioni innovative e con una precisione sorprendente per l'epoca. Oggi è uno dei trafori più sicuri del mondo ed è attraversato ogni anno da milioni di veicoli