Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
1 di 25
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ricorrenze

I 50 anni della Volkswagen Golf GTI

L'introduzione della versione ad alte prestazioni ha reso la berlina compatta più popolare d'Europa l'oggetto del desiderio per giovani automobilisti. Potente e veloce, nel susseguirsi delle generazioni ha saputo sempre evolversi per assecondare i gusti e le esigenze che cambiano. Dalla leggerezza al comfort; dai motori a sei cilindri alla tecnologia di bordo; dal cambio manuale all'automatico doppia frizione. La Golf GTI in cinquant'anni di vita ha trovato una risposta a una mobilità che, attorno a lei, si è radicalmente trasformata. La Edition 50, con 325 CV, è la più potente di sempre e forse l'ultima con motore a combustione

13 Gen 2026 - 09:26
25 foto
volkswagen golf gti
50 anni

Ultimi video

01:47
Dakar 2026, la quarta tappa

Dakar 2026, la quarta tappa

01:34
Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

01:24
Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

00:58
Dakar, giornata di riposo

Dakar, giornata di riposo

00:13
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:05
Svelata la nuova Peugeot 408

Svelata la nuova Peugeot 408

01:49
Gymkhana "Aussie Shred"

Gymkhana "Aussie Shred"

01:43
Domani torna la Formula E

Domani torna la Formula E

01:35
Dakar 2026, la sesta tappa

Dakar 2026, la sesta tappa

01:30
Dakar, Guthrie e Bonavides vincono"la tappa 5

Dakar, Guthrie e Bonavides vincono la tappa 5

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:03
Dakar 2026, la quinta tappa

Dakar 2026, la quinta tappa

01:41
Kia e Federazione Italiana Golf

Kia e Federazione Italiana Golf

01:50
Jeep, marchio globale

Jeep, marchio globale

01:19
RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

01:47
Dakar 2026, la quarta tappa

Dakar 2026, la quarta tappa

I più visti di Drive Up

La Ferrari FF di Lapo Elkann con interni in stoffa

La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta

Quando CR7 si schiantò con la Ferrari e andò comunque ad allenarsi

L'Hummer di Tupac finisce all'asta

Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Sergio Ramos si è regalato una Ferrari