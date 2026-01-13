Ricorrenze I 50 anni della Volkswagen Golf GTI

L'introduzione della versione ad alte prestazioni ha reso la berlina compatta più popolare d'Europa l'oggetto del desiderio per giovani automobilisti. Potente e veloce, nel susseguirsi delle generazioni ha saputo sempre evolversi per assecondare i gusti e le esigenze che cambiano. Dalla leggerezza al comfort; dai motori a sei cilindri alla tecnologia di bordo; dal cambio manuale all'automatico doppia frizione. La Golf GTI in cinquant'anni di vita ha trovato una risposta a una mobilità che, attorno a lei, si è radicalmente trasformata. La Edition 50, con 325 CV, è la più potente di sempre e forse l'ultima con motore a combustione